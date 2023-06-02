İYİ Parti'den Ak Parti'ye geçen Hasan Sami Özvarinli'den Sinan Ateş cinayeti ile ilgili çarpıcı paylaşım

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Dr. Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabında yer alan çarpıcı bir paylaşımıyla Sinan Ateş cinayeti hakkında iddialı bir açıklamada bulundu.

Hasan Özvarinli yaptığı paylaşımda İYİ Parti'den ayrılma sebebinin Sinan Ateş cinayetinin aydınlanmasıyla daha iyi anlaşılacağını söyledi. Paylaşımda Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili de paylaşımında cümle kuran Hasan Sami, Sinan Ateş'in şehit edeilmesiyle alakalı dosyadan çıkacak isimleri işaret eden Hasan Sami şu sözleri söyledi:

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"Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle alakalı gerçekler ortaya çıkınca İYİ Parti'den neden ayrıldığımı Ülkücü kardeşlerim daha iyi anlayacak. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden teröristin sponsoru İYİ Parti'den vekil yapıldı bunu unutmayın! Sinan Ateş'in şehit edilmesiyle alakalı dosyasından çıkacak isimlerede iyi bakın, o zaman anlayacaksınız..."