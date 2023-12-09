İYİ Parti'den tüm il ve ilçelere CHP emri! "Sakın görüşmeyin"

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetmesinin yankıları sürerken İYİ Parti teşkilat başkanı Buğra Kavuncu'dan il ve ilçelere bir yazı gönderildi. Yazıda partililere yereldeki CHP yöneticileriyle seçimde işbirliği için kesinlikle görüşmeme talimatı verildi.

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İYİ Parti'den tüm il ve ilçelere CHP emri! "Sakın görüşmeyin"

emaiİYİ Parti Genel Merkezi'den teşkilatlara tam saha "CHP" presi. CHP ile ittifakın reddedilmesinin ardından teşkilat başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe başkanlıklarına bir yazı gönderdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, yazıda “bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarından gelecek seçim ittifakına ilişkin görüşme, istişare gibi bir araya gelme tekliflerinin açık ve net bir şekilde reddedilmesi büyük önem taşımakta” ifadesi yer aldı.

Ankara teşkilatı özel olarak uyarıldı

Ayrıca Buğra Kavuncu’nun önceki gün Ankara’daki ilçe başkanlarına benzer telkinlerde bulunduğu iddia edildi. Bazı İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri mesajın “il örgütlerinin kendi aralarında yerel seçimlere yönelik el altından işbirliği” yapılacağı korkusuyla atıldığını ifade etti.

Partililer Genel Merkez'i dilemiyor!

İYİ Partililer, büyükşehirlerde mevcut adayların 31 Mart seçimlerinde yine kazanacağını ve seçmenin, “Millet İttifakı’nı sandıkta devam ettireceğini” öne sürdü. Akşener’in Özel’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bile bulunmadığını ancak Özel’in iş birliği için çaba gösterdiğini belirten bir parti yöneticisi de “Tüm yapılanlara rağmen böyle bir sonuç çıkarmak kimin işine yarar? Kime sorsam ‘AKP’nin işine yarar’ cevabı alıyorum. Bu bizim kuruluş amaçlarımıza uygun değil” diye konuştu.

Melih Gökçek'le aynı yerde buluştular!

Akşener’in Meclis kürsüsünden okuduğu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a gönderme olarak yorumlanan şiiri eleştiren partililer, “Kutuplaşmaya neden oluyor. GİK üyeleri o şiiri alıntılayıp paylaştılar. Melih Gökçek’le aynı yerde buluşmaları da manidar” yorumunu yaptı. Partililer Ankara’da seçmenin sandıkta Yavaş’ı destekleyeceğini belirtti. İYİ Parti’nin Ankara adayının netleşmesinin ardından başkentte partiden istifa dalgasının başlayacağına da işaret edildi.

Kaynak: Cumhuriyet & İnternethaber

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