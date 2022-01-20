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  3. İYİ Parti'li Ahmet Çelik'ten, Millet İttifakı'nı tuzla buz edecek açıklama! "CHP, İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutuyor!"

İYİ Parti'li Ahmet Çelik'ten, Millet İttifakı'nı tuzla buz edecek açıklama! "CHP, İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutuyor!"

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, ittifakı birbirine kırdıracak açıklamalara yer verdi. Sosyal medya hesabından CHP'ye verip veriştiren Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Ahmet Çelik'ten, Millet İttifakı'nı tuzla buz edecek açıklama! "CHP, İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutuyor!"

Yeni Çağ gazetesi imtiyaz sahibi ve İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, sosyal medya hesabından CHP'li Belediye Başkanları'na göz dağı verdi. Aleni bir şekilde, partinin büyük şehirleri almasını İYİ Parti seçmeninin oylarına bağlayan Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler." ifadelerine yer verdiği tepki mesajını yayımladı.

İYİ Parti'li Ahmet Çelik'ten, Millet İttifakı'nı tuzla buz edecek açıklama! CHP, İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutuyor!

"TAVIRLARI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

İYİ Parti'nin gösterdiği saygıyı, CHP'nin ittifak olduğu partiye göstermemesinden yakınan Çelik, "İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez." ifadelerini kullanarak, kırgınlığını dile getirdi. Tepkisinde hızını alamayan Çelik, art arda paylaştığı mesajlarda "Aynı yaklaşımı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'li Ahmet Çelik'ten, Millet İttifakı'nı tuzla buz edecek açıklama! CHP, İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutuyor!İYİ Parti'li Ahmet Çelik'ten, Millet İttifakı'nı tuzla buz edecek açıklama! CHP, İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutuyor!

Büşra Mercimek
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