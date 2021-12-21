İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan tepki çeken dolar yorumu, düşüşten memnun kalmadı: Bu bir alım fırsatıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında döviz kuru hakkında mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların tasarruf yaparken döviz kurundaki yükseklikten kaynaklanan kaygılarını gidermek için yeni bir alternatif sunduklarını belirterek," Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir: İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca, Türk Lirası varlıklarını yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

İHRACATÇILARA MÜJDE

İhracatçılara da müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini belirterek," Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise Türk Lirası olarak ihracatçı firmamıza ödenecek." dedi.

DOLAR 14 TL'NİN ALTINA İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası 18 TL'ye kadar yükselen dolar kuru keskin bir düşüş yaşadı ve 14 TL'nin altına kadar indi. Söz konusu gelişmeleri değerlendiren Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz tepki çeken açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Durmuş Yılmaz, döviz kurunda yaşanan düşüş için şunları söyledi:

"İktidar 'kur-faiz tartışmasını bir kenara bıraktık, artık reel ekonomi konuşacağız, üretim konuşacağız. Türkiye Ekonomi Modeli uygulayacağız' demişti. Hedefi değersiz Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmaktı. Türk Lirası'nın değerini bilerek düşürdüler. Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli'nin tabutuna çivi çakıldı.

"ZIMNİ BİR FAİZ ARTIMI YAPILDI"

Geri döndük demeden döndüler, Ortodoks politikalara döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz.

"PİYASAYA MÜDAHALE VAR"

Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir."