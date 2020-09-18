İYİ Partili Fahrettin Yokuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında ülkemizde vaka sayıları artarken İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'ta ailesiyle birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti. Yokuş, ailesi ile birlikte evinde izole olduğunu belirterek kendileriyle temaslı olan kişilerin koronavirüs testi yaptırmasını istedi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Fahrettin Yokuş,"Ailemle birlikte Covit-19 teşhisi ile İzole edilmiş durumdayız.Tedavimiz evimizde sürmektedir.Son hafta içerisinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir. Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.