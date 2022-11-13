İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!

İYİ Partili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara çirkin ifadelerde bulundu.

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İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!

Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yıldönümü dolayısıyla siyasilerin Anıtkabir'e geldiği sırada orada bulunan vatandaşlardan bazıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı slogan atarak sevgi gösterisinde bulunmuştu. O görüntüler sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan çirkin bir paylaşım geldi.

İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!

"KÖPEKLİĞE RAZI OLMAK"

İbrahim Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadına insan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün kabirinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!

TEPKİLER SONRASI SAVUNMA

Gönderisinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından yeni bir paylaşım yapan Özkan "5. Saniyede Kırmızılı kadının ifadesinden utandım diyelim… Videoyu izlemeden yorum yapanlara kolaylık olsun. “Köpeğin oluruz” diyor.." dedi.

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