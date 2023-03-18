İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinin İYİ Partili İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Sulu’nun paylaştığı fotoğrafta masada görülen tabanca tepki çekti.

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İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlere odaklanırken Kocaeli’nin Derince ilçesinin İYİ Partili ilçe başkanı Metin Savaş Sulu, makamından bir fotoğraf paylaştı.

İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi

MASADA TABANCA VAR

Sulu’nun paylaşımını görenler şoke oldu. Masada bir tabanca olduğunu fark edenler, Sulu’nun paylaşımına tepki gösterdi.

İYİ Partili ilçe başkanından skandal paylaşım! Fotoğraftaki detayı gören herkes tepki gösterdi

PARTİ ÜYELERİNİ RAHATSIZ ETTİ

İlçe binasında görev yapan parti üyelerinin bu durumdan rahatsızlık duyduklarını Sulu’ya ilettikleri, tepkiler sonrası Sulu'nun paylaşımını sildiği görüldü. İYİ Parti Genel Merkez Yönetiminden ise Metin Savaş Sulu skandalıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Sulu’nun bu silahlı fotoğrafla kime veye kimlere ne mesaj verdiği de merak konusu oldu.

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