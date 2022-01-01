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İYİ Partili İsa Dal, CHP'li Özgür Özel'e destek verdi! "Kur'an kurslarından çıkanın ülkeye faydası yok"

Kur'an kurslarında verilen eğitimi Orta Çağ zihniyeti olarak adlandıran CHP'li Özgür Özel'e destek, İYİ Parti'li İsa Dal'dan geldi. "Kur'an kurslarından çıkıp, faydalı biri olan yok" diyen Dal, Özel'e sahip çıktı.

İYİ Partili İsa Dal, CHP'li Özgür Özel'e destek verdi! "Kur'an kurslarından çıkanın ülkeye faydası yok"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür ÖzelOkul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcı ve zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin b'si yok, fiziği f'si, matematiğin m'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken; bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete, ne millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. " ifadelerini kullanarak, Kur'an kurslarında verilen eğitimi hedef almıştı. CHP'li Özel'e, İYİ Partili İsa Dal destek verdi.

İYİ Partili İsa Dal, CHP'li Özgür Özel'e destek verdi! "Kur'an kurslarından çıkanın ülkeye faydası yok"

"KUR'AN KURSLARINDAN ÇIKANIN ÜLKEYE FAYDASI YOK"

CHP'li Özgür Özel'in, Kur'an kursu açıklamaları ülkenin gündemine bomba gibi düşerken, bir benzer açıklama da İYİ Partili İsa Dal'dan geldi. Kur'an kursundan çıkan insanların ülkeye faydası olmadığını söyleyen Dal, Özel'e destek çıkarak, "Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye faydalı olan birini gösterin" cümlelerini sarf etti.

İYİ Partili İsa Dal, CHP'li Özgür Özel'e destek verdi! "Kur'an kurslarından çıkanın ülkeye faydası yok"

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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