İYİ Partili İsa Dal, CHP'li Özgür Özel'e destek verdi! "Kur'an kurslarından çıkanın ülkeye faydası yok"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcı ve zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin b'si yok, fiziği f'si, matematiğin m'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken; bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete, ne millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. " ifadelerini kullanarak, Kur'an kurslarında verilen eğitimi hedef almıştı. CHP'li Özel'e, İYİ Partili İsa Dal destek verdi.

"KUR'AN KURSLARINDAN ÇIKANIN ÜLKEYE FAYDASI YOK"

CHP'li Özgür Özel'in, Kur'an kursu açıklamaları ülkenin gündemine bomba gibi düşerken, bir benzer açıklama da İYİ Partili İsa Dal'dan geldi. Kur'an kursundan çıkan insanların ülkeye faydası olmadığını söyleyen Dal, Özel'e destek çıkarak, "Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye faydalı olan birini gösterin" cümlelerini sarf etti.