İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgilere göre Simav ilçesinde aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen bir şahıs, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, Mehmet Sönmez'in ölümüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.