Monaco – Fenerbahçe Beko kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?YKS ücret nereye yatırılıyor 2022? | YKS son ödeme ne zaman, hangi bankaya yatırılıyor 2022?MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor (canlı yayın)Anadolu Efes – Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Soğuk Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGalatasaray – Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Çalışanını tokatlamıştı! Yasak Elma'nın Muharrem Sarıkaya göndermesi sosyal medyayı salladı! Şevval Sam'dan olay sahneDok ne demek, TDK'ya göre Dok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldüO fotoğraf sonrası Arda Turan'ın futbol kariyeri bitti! Domenec Torrent: "Yorum bile yapmıyorum"
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'da Simav'da İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu ileri sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgilere göre Simav ilçesinde aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen bir şahıs, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, Mehmet Sönmez'in ölümüne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Partimizin Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve partimize sabırlar dilerim"  ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü İYİ Parti'nin acı günü! Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT