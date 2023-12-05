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İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'
İYİ Partinin CHP genel başkanı Özgür Özel'in Meral Akşener'i ziyaret ederek teklif ettiği seçim iş birliğini ret etmesinden sonra özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan nasıl bir açıklama yapacağı merak edilirken ilk açıklama Yavaş'tan geldi.
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İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'
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