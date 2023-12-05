İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğine hayır kararı”na ilişkin ilk kez konuştu. Habertürk’e konuşan Yavaş, “Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz” dedi.

Habertürk'e konuşan Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.