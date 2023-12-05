İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'

İYİ Partinin CHP genel başkanı Özgür Özel'in Meral Akşener'i ziyaret ederek teklif ettiği seçim iş birliğini ret etmesinden sonra özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan nasıl bir açıklama yapacağı merak edilirken ilk açıklama Yavaş'tan geldi.

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İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz' 1

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğine hayır kararı”na ilişkin ilk kez konuştu. Habertürk’e konuşan Yavaş, “Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz” dedi.

Habertürk'e konuşan Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İYİ Partinin CHP ile seçim iş birliğine ret kararından sonra Mansur Yavaş'tan ilk açıklama! 'Saygı duyuyoruz'
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