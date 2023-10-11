İYİ Parti’nin Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker oldu

7'den 70 Tüm Türkiye 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için gün sayıyor.

Öte yandan siyasi partiler aday belirleme noktasında stratejik hamleler yapıyor.

Bu kapsamda da İYİ Parti 81 ilin tamamında adaylarını açıklayacaklarını duyurmuştu. Hatta bazı kritik İzmir gibi illerde şimdiden kimin aday olacağı kamuoyuna duyurmuşlardı.

Aday belirleme anlamında çalışmalarını sürdüren İYİ Parti, aday belirleme konusundaki son hamlesini Safranbolu'da gerçekleştirdi.

HAKAN PEKER İYİ PARTİ'YE KATILDI, SAFRANBOLU ADAYI OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı.

Daha Karabük'ün Safranbolu ilçesi belediye başkan adayı olduğu açıklanan ünlü sanatçı, şarkı sözü yazarı ve müzik yapımcısı Hakan Peker'e rozetini kendi elleriyle taktı.

Böylece İYİ Parti'nin Safranbolu için belediye başkanı belli oldu yorumlarını getirdi.