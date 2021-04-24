Sular altında kalan Ardahan Ovası'ndan büyüleyen güzellikMilli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğrencisinin derse katılmadığı öğretmene ücret verilmeyecekSON DAKİKA! TBMM Başkanı Şentop'tan 1915 olayları açıklaması!Av yasağına uymayanlara polis baskını! Kayseri’de kaçak sazan ve yayın balığı ele geçirildiYılların emektarı, mesleğinin unutulup gitmesinden korkuyorSon dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku! Kaysersipor maçı kadrosundan çıkarıldıİran Cumhurbaşkanı'ndan aşı açıklaması "Aşıyı ithal etmek için 1 milyar 500 milyon dolara ihtiyacımız var"24 Nisan 2021 Cumartesi yayın Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da65 bin TL’lik vurgun yapmıştı! Takı ve tespih çalan şahıs yakalandıKimse anlam veremedi! Aydın'da yaşlı adam motosikletin arkasına bağladığı yatağı sürükledi
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, D-100 karayolunda yapılan denetimlerde izin belgesi olmayan 100 tır ve kamyonet sürücüsüne toplam 14 bin 400 TL para cezası kesildi. Kamyonet ve tır sürücüleri kesilen para cezasına değil giden puanlarına tepki gösterdi.

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

Kocaeli'de koronavirüs denetimleri kent genelinde sürdürülüyor. 3 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar ekipler tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından D100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde izin belgesi olmadığı halde otoyolu kullanmayıp D-100 Karayolunu kullanan 100 tır ve kamyon sürücüsüne toplam 14 bin 400 TL para cezası kesildi. Denetimler sebebi ile D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu.

"20 PUAN KAYBETTİM"

Sürücü Hakan Zengi, "Biz zorunlu olarak ekmek parası için çalışıyoruz. Ben bu cezaları onaylamıyorum, yazık günah. 144 TL para kestiler, benim 20 puanımı yediler. Senelik 100 puanımız var bugün de 20 puanım gitti. Bu güne kadar toplam 50 puanım gitti. Bize de yazık. Bizim tek geçim kaynağımız şoförlük, benim puanlarım biterse ehliyetime el konacaklar ben o zaman nerede çalışacağım" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

İzin belgesi olmayan tır ve kamyonet sürücülerine ceza yağdı: 14 bin 400 TL ceza

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT