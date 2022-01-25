DSÖ kötü haberi verdi! BioNTech aşısı olanlar dikkat! Omicron, aşıların etkinliği azalttıStefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!Metaverse coin nedir, hangileri? Metaverse coin nasıl alınır?D-smart kanal listesi 2022 - Güncel sıralamaBülent Serttaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kere ağlattığını itiraf etti! "İlkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve..."Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ne kadar maaş alır?Marmaray zammı, fiyatı 2022| Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? Mehmet Akif Ersoy BiyografisiPes artık! HDP'liler APO ile birlikte, öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbulluyu kaderine terk eden İmamoğlu, vatandaşa "Kendi işinizi kendiniz yapın" dedi!

İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbulluyu kaderine terk eden İmamoğlu, vatandaşa "Kendi işinizi kendiniz yapın" dedi!

İstanbulluların mağduriyetine sebep olan Ekrem İmamoğlu, işler sarpa sarınca vatandaştan yardım istedi. Her ev ve dükkan sahiplerinden kendi kaldırımlarını temizlemelerini isteyen İmamoğlu, "Belediye her kaldırıma eleman yetiştiremez" dedi.

İstanbul son yılların en mağdur ve en şaşkın gününü geçirdi. Etkisini gösteren kar yağışları İBB'nin ihmali üzerine İstanbul'u felç etti. Çok sayıda insanın mağdur olduğu gecede, İstanbul'un en lüks balık restoranında karnını doyuran İmamoğlu, bu sabah yaptığı açıklamada vatandaşlardan kendi işlerini kendilerinin yapmalarını istedi.

İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbulluyu kaderine terk eden İmamoğlu, vatandaşa Kendi işinizi kendiniz yapın dedi!

"SİZ NEDEN BELEDİYE BAŞKANI OLDUNUZ O ZAMAN?"

Konuşması esnasında İstanbullulardan, ev ve iş yeri önünde bulunan kaldırımlarını temizlemelerini isteyen İmamoğlu, "Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma eleman koyamaz." ifadelerine yer verdi. İmamoğlu'nun peş peşe gelen açıklamalarını "pişkin" bulan vatandaşlar, İBB Başkanı'na "Siz neden Belediye Başkanı oldunuz o zaman?" diyerek tepki gösterdi.

İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbulluyu kaderine terk eden İmamoğlu, vatandaşa Kendi işinizi kendiniz yapın dedi!İzlediklerinize inanamayacaksınız! İstanbulluyu kaderine terk eden İmamoğlu, vatandaşa Kendi işinizi kendiniz yapın dedi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
2 Yorum