İzleyenlerin midesi alt üst oldu! Bu görüntülerden sonra salam sosis yiyemeyeceksiniz!

Tün Dünya'yı etkisi altına alan Koronovirüs'ün çıktığı ülke olan Çin'de yine sağlıksız ve bir o kadar da tehlike oluşturacak görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir üretim fabrikasında çalışan vatandaşın kayda aldığı görüntülerde salam ve sosislerin üretim aşamaları saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyanın gündemine düşen görüntülerde salam ve sosislerin üretilmesi için bozuk et ve sakatatların kullanılması dikkat çekti. Oldukça pis bir ortamda üretilen bu ürünlerin yapım aşamalarını kayda alan vatandaş her şeyi gözler önüne serdi.