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  3. İzmir-Aydın Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ortalık hurda yığınına döndü

İzmir-Aydın Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ortalık hurda yığınına döndü

İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde aşırı yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda aynı bölgede 9 araç, aşırı kayganlaşan yolda birbirine girdi. 10 kişinin yaralandığı kazada gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonraki görüntülerde kameralara anbean böyle kaydedildi.

Otoyol üzerinde Selçuk ilçesi sınırlarında kalan Selatin Tüneli çıkışında plakaları henüz belirlenemeyen otomobillerin karıştığı trafik kazası yaşandı. Kaza nedeniyle duran Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı tıra 64 NH 419 plakalı otomobil, bu otomobile de arkasından gelen 09 UN 294 plakalı kamyonet çarptı. Aynı yolda seyreden 4 otomobil de kaza nedeniyle kontrolden çıkarak birbiriyle çarpıştı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ortalık hurda yığınına döndü

İTFAİYENİN ÇAPASIYLA ZOR KURTARILDI

Kazada ön ve arkadan aldığı darbelerle ağır hasar gören 64 NH 419 plakalı otomobildeki 5 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Diğer araçlarda yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 10 yaralı, İzmir ve Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ortalık hurda yığınına döndü

''NE OLDUĞUNU ANLAMADIM''

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sıkışan araçtan çıkarılan yaralıların Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde asistan doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi. Tır sürücüsü Erol Sır, gazetecilere, "Önümde bir kaza oldu, dörtlüleri yakıp durdum. Ben durunca otomobil arkadan gelip vurdu. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ortalık hurda yığınına döndüİzmir-Aydın Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ortalık hurda yığınına döndü

Okan Gül
Video Editörü


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