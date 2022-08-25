İzmir Bornova'da sağanak yağış hayatı felç etti! Esnaflar CHP'li belediyeye sitem etti! "Belediyecilik sahil kesimlerine yatırım yapmakla olmaz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İzmir'in Bornova ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Pınarbaşı semtinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Yağış sonrası caddeler ve yollar göle dönerken ev ve işyerlerini su bastı. Altyapı sorunu bir kez daha kendini gosterirken vatandaşlar bu duruma karşı tepkilerini dile getirdi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ VE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Sahibi olduğu markete su basan Gülsüm Dönmez isimli vatandaş, sağanak yağış sonrası bu tarz su baskınlarıyla karşılaştıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Pınarbaşı’nın sürekli sorunu bu ve bizimle de hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. 15 dakikalık yağışın ardından 3 saattir kendi imkanlarımızla temizlik yapmaya çalışıyoruz. En ufak yağmur ve afet tarzı olaylarda sürekli bir baskınla karşılaşıyoruz. Hiçbir şekilde önlem alınmadığı gibi devamında da yardımcı olunmuyor. Şuan herkes mağdur. Bunun için de yapılması gerekeni yapacağız ve sessiz kalmayacağız. Gerekli yerlere görüntüleri göndereceğiz” dedi.

"ELİT KESİMLERE YATIRIM YAPMAKLA OLMAZ"

Dükkanını su basan berber Mustafa Gür ise, “Mazgallardan kaynaklı olarak dükkanımı su bastı. Belediyecilik anlayışı bu değil. Sahil kesimlerine, elit kesimlere yatırım yapmakla olmaz” diye konuştu.

"ALT YAPI YOK"

Cihangir Yurdakul, alt yapı sorununa dikkat çekerek, “Her yağmurda buralar bu hale geliyor. Alt yapı yok. Çocukların oyun oynadığı yerler tamamen çamur. 70 yaşında insan burada temizlik yapıyor. Mecbur mu? Bizim istediğimiz hizmet” dedi.