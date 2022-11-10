İzmir Bornova'da TIR faciası! Karşı şeritteki araca çarpıp otobüs durağına daldı: Ağır yaralılar var

Alınan bilgilere göre akşam saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108. Sokak üzerine meydana geldi. Ş.P., idaresindeki 45 AEB 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip seyir halindeki R.F. (53) idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savurulurken, TIR yakınlarda bulunan otobüs durağına daldı.

Korkunç kazada 3 vatandaştan ikisi TIR'ın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 110 AKS, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILARIN DURUMU BELLİ OLDU

İtfaiye ekipleri TIR'ın altında kalan A.T. (23) M.A. ve kaçarken otomobilin altında kalan 1 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. TIR içinde sıkışan sürücü ve otomobil sürücüsünün de aralarında olduğu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan 2 kişi ile otomobilin altında kalan ismi öğrenilemeyen 1 ağır yaralının hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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VATANDAŞ KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören esnaf Hanifi Bilgin, müşteriyle ilgilendiği esnada bir gürültü sesi geldiğini belirterek, “Karşı şeride geçen tır, taksiye çarpıp durağa daldı. Durakta 4-5 kişi vardı. 2’si kaçtı, 2’si tırın altında kaldı. TIR şoförü hala gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu.” dedi.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan feci kaza anı ise otobüs durağının yanında bulunan lastik tamir atölyesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın otomobile çarptığı, otomobil savrulurken o esnada oradan geçmekte olan vatandaşların panikle kaçıştığı ve 1 kişinin kaçarken otomobilin altında kaldığı, tırın otobüs durağına daldığı yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca, kazaya karışan araçlar bulundukları yerden çekici vasıtasıyla götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.