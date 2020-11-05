İzmir depremine ameliyat esnasında yakalanan doktorların o anları!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6'lık depremde bir hastanede hastasına mide küçültme ameliyatı yapan doktorun ve hemşirelerin o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi. Bir süre sonra depremin geçmesiyle ameliyatına geri dönen doktorun soğukkanlılığı görenleri hayrete düşürdü.