İzmir depreminin mucizesi Ayda Gezgin, annesinin adının verildiği parkta oynadı! Acılı baba: Keşke Ayda'yı burada eşimle beraber parkta oynatsaydık

Geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarında saat 14.51'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmış. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazından 91 saat sonra canlı olarak kurtarılan Ayda Gezgin, mucizenin adı olmuş ve Türkiye onunla birlikte mutlu olmuştu. Ayda'dan gelen güzel haberin yanı sıra annesi Fidan Keskin Gezgin'in enkazın altından cansız bedeni çıkarılmıştı.

PARKA İSMİ VERİLDİ

Depremin üzerinden bir yıl geçmesine günler kala Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi'nde yapılan Barış Parkı'na, depremde hayatını kaybeden Fidan Keskin Gezgin'in adı verildi. Parkın açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Uğur Gezgin beraberinde çocukları Ayda (4) ve Atakan Gezgin (9) ile yakınları katılım gösterdi. Park açılışında babası ve ağabeyi ile vakit geçiren Ayda bebek, annesinin adı verilen parkta salıncağa bindi.

BABA GEZGİN: AYDA ŞİMDİ DAHA İYİ, DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Park açılışında konuşan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, eşinin adını olabildiğince yaşatmak istediklerini dile getirerek," İleride de inşallah bir kütüphane olur, bir cami olur. Başka yerlere de isminin verilmesini istiyoruz. Depremden sonra bizim için zor bir yıl oldu. Hiç istemediğimiz bir yıl oldu. Keşke Ayda'yı burada eşimle beraber parkta oynatsaydık. Ayda şimdi daha iyi. Travmayı atlattığını düşünüyoruz. Ayda doktor olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN İDUĞ: FİDAN HANIM’IN İSMİ ARTIK BORNOVAMIZDA YAŞAYACAK

Parkın açılışına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bornova Belediyesi Başkanı Mustafa İduğ şu ifadeleri kullandı:

"Mucize bebeğimiz Ayda’nın annesinin ismini verdiğimiz “Fidan Keskin Gezgin” parkımızı açtık!! Fidan Hanım’ın ismi artık Bornovamızda yaşayacak. Açılışımıza katılan İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e ve Bornova Kaymakamımız Sayın Fatih Genel’e teşekkürlerimi sunuyorum."