İzmir - Erzincan seferi yapan yolcu otobüsü devrildi! 19 yaralı var!

İzmir-Erzincan seferini gerçekleştiren Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs Erzıncan’ın Refahiye ilçesinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı devrildi.

Kazada otobüsle yolculuk yapan 19 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların, Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.