Usulsüzlük iddialarının aklanmasının ardından görevine devam eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından görevden alındı. Yahşi'nin görevden alınmasının ardından yerine Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür atandı. Durum böyleyken vatandaş " İzmir İl Milli Eğim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür kimdir? Nereli, kaç yaşında? " sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

İZMİR İL MİLLİ EĞİM MÜDÜRÜ DR. MURAT MÜCAHİT YENTÜR KİMDİR?

Dr. Murat Mücahit Yentür İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Lisans bölümünden mezun olmasının ardından, yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Bununla birlikte Hasan Kalyoncu Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisansı mezunudur.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerinin ardından Marmara Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Sonrasında İngiltere Birmingham City ve Portekiz İnterier Beira Üniversitesinde “Öğretmenlerin Hizmeti İçi Eğitiminin Geliştirilmesi” projelerinde yer almıştır.

İlk görevini Yavuz Selim İlköğretim Okulunda Öğretmen olarak yapmış, sonrası görevleri sırasıyla;

Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımclığı,

Pertevniyal Lisesi’nde Müdür Başyardımcısı olarak,

Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi / Fen Lisesi’nde Okul Müdürü olarak görev yapmıştır.

2014- 2021 yılları arası Şişli Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü görevini üstlenmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü misafir öğretim üyesi olarak dersler vermekte olup, şimdilerde yeni İzmir İl Milli Eğim Müdürü görevini yapmaktadır.

Yentürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.

DR. MURAT MÜCAHİT YENTÜR NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Mücahit Yentür'ün memleketi Elazığ'dır. Yaş bilgisi hakkında bir bilgi yoktur.