İzmir İl Müftülüğü'nden o iddialara yalanlama!

İzmir İl Müftülüğü'nden sosyal medyada yer alan camide müzik yayını yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

İzmir Müftülüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün bazı sosyal medya mecralarında yer alan Karşıyaka İlçemize bağlı İhsan Gültekin Camisi’nin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.Müzik yayınının camiden değil, caminin yakınındaki konut sitesinden yapıldığı ve gün içinde uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''