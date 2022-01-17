İzmir Karabağlar'da trans birey cinayeti: Günay Özyıldız ensesinden bıçaklanarak öldürüldü

Alınan bilgilere göre olay dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 873 numaralı apartmanda meydana geldi. Trans birey Günay Özyıldız yaşadığı apartmana girdiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından ensesinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Şüpheli olay yerinden kaçarken Günay Ö.'yü kanlar içinde bulan apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede 48 yaşındaki Günay Özyıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği yerde inceleme yaparken Günay Özyıldız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.