İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre olay Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.V.D. (17), seyir halinde olan Yasin T. arasında yol verme tartışması yaşandı. Bunun üzerine M.V.D. (17), Yasin T.'nin aracının yolunu kestikten sonra küfür etti.

BIÇAK VE SİLAH KULLANILDI

Çıkan tartışmanın kavga dönmesinin ardından çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada araçtan inen Halil T, Murat T. ve Ahmet Ç. silahla, Yasin T, Ahmet B. ve Özkan D. ise bıçakla yaralandı.

Silah ve kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.V.D, Emrah D. (36) ve Savaş D'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı.