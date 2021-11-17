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  3. İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı

İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde yol verme tartışmasının ardından çıkan bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı, polis kavga sonrası olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre olay Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.V.D. (17), seyir halinde olan Yasin T. arasında yol verme tartışması yaşandı. Bunun üzerine  M.V.D. (17),  Yasin T.'nin aracının yolunu kestikten sonra küfür etti.

İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı

BIÇAK VE SİLAH KULLANILDI

Çıkan tartışmanın kavga dönmesinin ardından çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada araçtan inen Halil T, Murat T. ve Ahmet Ç. silahla, Yasin T, Ahmet B. ve Özkan D. ise bıçakla yaralandı.

Silah ve kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine  çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

İzmir Konak'ta yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavga dönüştü: 6 yaralı

3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.V.D, Emrah D. (36) ve Savaş D'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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