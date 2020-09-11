Ege Denizi'nde 3.3 şiddetinde deprem! 11 Eylül Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin internet adresinde sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.25'te İzmir körfezinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5.5 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem Manisa'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar panik yaşadı.

Ege bölgesinde son zamanlarda sık sık meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, kentte aktif 13 fay hattının bulunduğunu, bir çok bölgenin deprem açısından riskli olduğunu söylemişti.

İzmir'de 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fayın, Narlıdere ilçesinden geçerek Konak, Alsancak ve Altındağ'a doğru gittiğini vurgulayan Murathan, bu nedenle Narlıdere'nin belli bölgelerinin, Alsancak ve Konak'ın kıyı ile bağlantılı olan kesimlerinin ve Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ilçelerinin riskli bölgeler olduğunu söylemişti. Alim Murathan, en çok riskli olarak görülen alanların ise Karşıyaka-Çiğli ve Menemen hattını kapsayan bölge olduğunu açıklamıştı.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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