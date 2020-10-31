İzmir Seferihisar'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Seferihisar Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında yerin 7,33 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

Dün saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler sürüyor. Uzman artçı sarsıntıların 15 gün kadar sürmesi bekleniyor.

ARTÇILAR 15 GÜN SÜREBİLİR

Depremden sonra yaşanacak artçı sarsıntılara ilişkin olarak konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener," Artçıların bir hafta 15 güne kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da bir derece altına kadar yaklaşık 5,8-6 civarına kadar artçılar bekleyebiliriz." demişti.

İZMİR DEPREMİ SON DURUM NE ?

AFAD, İzmir'de meydana gelen deprem hakkında son durumu yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 33’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir."