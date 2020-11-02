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İzmir Urla açıklarında 4,2 şiddetinde deprem

İzmir Urla açıklarında saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir Urla açıklarında 4,2 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir Urla'da 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiğini kaydetti.

Saat 22.16'da meydana gelen deprem yerin 6.85 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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