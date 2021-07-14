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  3. İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!

İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!

İzmir Valiliği yetkililerince yapılan açıklamada, sıcak havaların ve insan faktörünün etkisiyle son zamanlarda sıklıkla görülen orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla, 30 Ekim'e dek ormanda piknik, mangal ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının tetiklediği orman yangınları, insanların da bilinçsizliğiyle birlikte son zamanlarda oldukça sık görülmeye başlandı. Konu hakkında önlem almak isteyen İzmir Valiliği, bu yangınların önüne geçebilmek amacıyla insanların, 1 Haziran-30 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasakladı. Bu tarihler arasında, ormanda piknik, mangal ve yürüyüş yapmak yasak olacak.

ORMANA GİDENLER MESİRE ALANLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Sputnik'in haberine göre, havaların ısınmasıyla, olası orman yangınlarının önüne geçmek için başlatılan yasaklarla halk, Orman Bölge Müdürlüğü'nce belirlenen mesire alanlarına yönlendiriliyor. 

İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!

Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı duyarlılık ve bilinç oluşturmak istendiğinin altı çizilerek, ormanlara girenleri uyarılarak belirlenmiş mesire alanlarına yönlendirildiği, aksi halde yaşanan sıkıntıların boyutunun arttığı belirtildi.

İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!

"KAYNAK DAHİ YAPILMASINA İZİN VERMİYORUZ"

Kritik bir döneme girildiğinin altını çizen Sütçü, "Herkesi uyarmamız gerekiyor. Kritik havalardayız ve nemin düştüğü zamanlar; sıkıntılar yaşıyoruz. Mahalle muhtarlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Birçok noktada kaynak yapılmasına dahi izin vermiyoruz. Ormana girilmemesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabii vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. En ufak bir duman görmeleri halinde 112 veya 177 numaralı telefonlara bildirirlerse bizler de en kısa sürede müdahalede bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

İzmir Valiliği'nden orman yangınları için yeni tedbir: 30 Ekim'e kadar piknik, mangal ve yürüyüş yasaklandı!

"YANGININ YANI SIRA ORMANLARIMIZ DA KİRLENİYOR"

Orman Genel Müdürlüğü Bornova İzmir Şehir Ormanı İşletmecisi Rüstem Cam, tüm yangın tedbirlerini aldıklarını söyledi. Cam, "Piknikçilere orman içinde ateş yaktırmıyoruz. Ateş bizim kontrolümüzde beton sahalarda yakılıyor. Onun dışında ateş yakmak yasak. Bunun yanı sıra mümkün olduğunca dip temizliği yapıyoruz. Bu yüzden çalıları da topluyoruz. Çünkü çalıların fazlalığı yangınların büyümesinde büyük rol oynuyor. Yangının yanı sıra ormanlarımız da kirleniyor. Bunlara dikkat etmeliyiz. Herkesi belirlenen noktalarda kontrolümüz altında olan doğaya davet ediyoruz" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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