İzmir'de 1 gecede peş peşe 2 cinayet!

İzmir'de 1 gecede art arda cinayetler yaşandı. Olaydan sonra bir sokakta sıkıştırılan zanlı, polisle çatışarak bir polis memurunu ağır yaraladı. Sonrasında ise kaçtı.

Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsıldı. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu.

İddiaya göre zanlı, Park'tan para istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park’a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fuat Mehmet Park’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Park’ı öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fuat Mehmet Park

AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park’ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal’i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal’i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

POLİSİ AĞIR YARALADI, İKİ SALDIRGAN ARANIYOR

Bu olayların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Polis, yaklaşık 700-800 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti.

ZANLI POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALI

Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Burada polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı.

POLİS AMELİYATA ALINDI

Durumu ağır olan polis memuru Y.K.(35), ekip arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi´ne, daha sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memurunun ameliyata alındığı bildirildi.

ZANLI AYAĞINDAN YARALI HALDE KAÇTI

Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarak, arka taraftaki araziye kaçtı.

POLİS VE JANDARMA TEYAKKUZDA

İzmir polisini alarma geçiren silahlı saldırganla ilgili başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında, Özel Harekat Polisleri ve Jandarma ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. Güvenlik güçleri, silahlı saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama başlattı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇEYE GELDİ

Torbalı’da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Dr. Gülcemal’in ifadeleri doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI

Torbalıda sağlık camiasında işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal’in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi’nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal’in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.