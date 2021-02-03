İzmir Karaburun açıklarında 3.7 şiddetinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de saat 18.03'te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir Karaburun açıklarında saat 18.03'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 15.89 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.