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  3. İzmir'de 7. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın feci şekilde can verdi!

İzmir'de 7. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın feci şekilde can verdi!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen 23 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

İzmir'de 7. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın feci şekilde can verdi!

Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de 7. kattaki evinin balkonundan düşen genç kadın feci şekilde can verdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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