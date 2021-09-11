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İzmir'de araç yan yola savruldu:1 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde otomobil sürücüsünün kontrolden çıkmasıyla aracıyla yan yola uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de araç yan yola savruldu:1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Yeşildere Caddesi Erenler Camii önünde gerçekleşti.

Otomobil sürücüsü Gülser Çakıroğlu (35) yönetimindeki 35 ADP 729 plakalı araç, Konak yönünden Bayraklı istikametine gittiği esnada sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direksiyona hakim olamadı ve beton bariyerlere çarparak yan yola devrildi.

Yan yola uçan otomobil ters dönerken, içindeki sürücü araçtan dışarı fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde Gülser Çakıroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çakıroğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, ters dönen araç ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

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