İzmir'de bıçaklı komşu kavgası! 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda 18 ve 21 yaşlarındaki iki komşu henüz belli olmayan bir sebepten ötürü kavga etti. Çıkan kavgada 18 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genci 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kaçan gencin babasının da yaralandığı olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ise kaçan genci yakalayıp gözaltına aldı.

Dün saat 23.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5821 Sokak'ta meydana gelen olayda Can S (21), İbrahim B’nin evinin önüne gelerek henüz belirlenmeyen sebepten dolayı bağırmaya başladı. Bunun üzerine evde bulunan baba İbrahim B., ve oğlu Abdullah B (18), aşağıya indi. Aşağıya inen ikili ile Can S., arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah B., Can S’yi vücudunun farklı yerlerinden üç kez bıçakladı. Bu sırada baba İbrahim B’de hafif şekilde bıçak darbesi aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır durumda olan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı Can S., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Baba İbrahim B’de daha sonra bir başka hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay sonrası bölgeden hızla kaçarak uzaklaşan Abdullah B., ekiplerin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.