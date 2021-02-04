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  3. İzmir’de Boğaziçi eyleminde 51 gözaltı: 39’unun terörden kaydı ortaya çıktı!

İzmir’de Boğaziçi eyleminde 51 gözaltı: 39’unun terörden kaydı ortaya çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasına karşı eylem gerçekleştirenleri bahane ederek İzmir'de protesto yapan 51 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlardan 39'unun hakkında terör kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İzmir’de Boğaziçi eyleminde 51 gözaltı: 39’unun terörden kaydı ortaya çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından, ataması düzenlenen rektöre karşı protestolara İzmir'den destek vermek isteyen 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 39'unun hakkında terör kaydı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre gün içerisinde bir grup gösterici, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz olarak toplandı. Polis ekiplerinin "dağılın" duyurusuna uymayan grup taşkınlık çıkardı.

İzmir’de Boğaziçi eyleminde 51 gözaltı: 39’unun terörden kaydı ortaya çıktı!

Öte yandan polise mukavemet uygulayıp çevreye zarar veren gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesinde 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 39'unun terörden kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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