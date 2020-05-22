İzmir'de camiden müzik yayınına yönelik paylaşım yapan kadın tutuklandı!

İzmir'de bazı camilerde kimliği belirsiz kişilerce çalınan 'Çav Bella' şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.

İzmir’de dün bazı ilçelerin camilerinin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella’ şarkısının çalınması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı.

Özdemir, emniyette ifadesinin alınmasının ardından, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME

Banu Ö, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Banu Ö, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Banu Ö'nün ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" söylediği ileri sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Ö. dün gözaltına alınmıştı.

CHP’DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından Banu Özdemir hakkında açıklama yaptı.

Özkan, “İzmir adliyesine hiç yakışmadı. Banu Özdemir'i kurban seçtiniz. Camilerden müzik yayını yapan alçakları serbest bırakıp Banu Özdemir'i tutuklamaya sevketmek ve yandaş trollere tutuklandı diye yaydırmak, sonra infial oldu deyip tutuklamak adalet değil” dedi.