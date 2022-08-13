İzmir'de damat dehşeti! Kayınbiraderi ve kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde S.A.G. isimli kişi, aralarında husumet olan kayınpederi Remzi Vatansever'i bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra cinnet getiren damat, av tüfeğiyle geldiği olay yerinde Şaban Vatansever ve Fikriye Vatansever'e ateş etti. Olayda Şaban ve Fikriye Vatansever hayatını kaybetti, S.A.G. ise evinde beklerken gözaltına alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre olay dün akşam saat 21.35 sıralarında Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1151 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Remzi Vatansever'in torunları top oynarken ses yaptıkları gerekçesiyle damadı S.A.G. tarafından darp edildi.

Bunun üzerine Remzi Vatansever, bahçeye indi ve damadı S.A.G. ile tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma sırasında S.A.G. yanında bulunan bıçakla Remzi Vatansever'i yaraladı. Vatansever'i kanlar içinde bulan eşi Fikriye Vatansever (54) ve Hollanda’dan düğüne geldiği öğrenilen oğulları Şaban Vatansever (34) yardıma geldi.

İzmir'de damat dehşeti! Kayınbiraderi ve kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı

CİNNET GETİRDİ, DEHŞET YAŞATTI

Cinnet getiren damat S.A.G eve giderek av tüfeğini alıp olay yerine döndüğünde ise dehşet saçtı. S.A.G. av tüfeğiyle Şaban Vatansever ve Fikriye Vatansever'e ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de damat dehşeti! Kayınbiraderi ve kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever’in hayatını kaybettiği belirlendi. Fikriye Vatansever ve Şaban Vatansever’in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de damat dehşeti! Kayınbiraderi ve kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı

BIÇAKLANAN KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Remzi Vatansever, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Vatansever’in tedavi altına alındığı ve yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

İzmir'de damat dehşeti! Kayınbiraderi ve kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı

SUÇ ALETİYLE EVİNE GİTTİ

Olayın ardından suç aletiyle birlikte eve çıkan damat S.A.G., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin ailesini öldüren S.A.G., sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü öğrenildi.

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