İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, evlerinde, ofislerinde, dükkanlarında anlık sarsıntı yaşadı. Peki bu sarsıntının sebebi ne? İzmir neden sallandı? İzmir'de deprem mi oldu? Vatandaşlar deprem etiketi altında sosyal medya hesaplarında korkularını paylaşıyor. İşte, İzmir'de deprem mi oldu 14 Ocak 2022? İzmir neden sallandı 14 Ocak 2022? sorularının yanıtları.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU 14 OCAK 2022? İZMİR NEDEN SALLANDI 14 OCAK 2022?

AFAD, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.25 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinliği 11.74 km olarak kaydedildi.