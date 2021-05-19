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İzmir, Menderes'te deprem mi oldu son dakika? Ege Denizi Kuşadası Körfezi

Vatandaşlar, İzmir, Menderes'te deprem mi oldu son dakika? sorularıyla araştırma yapıyor. Peki Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem mi oldu? Haberimizde merak edilen sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

İzmir, Menderes'te deprem mi oldu son dakika? Ege Denizi Kuşadası Körfezi

Art arda gelen deprem açıklamaları üzerine vatandaşlar, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem mi oldu? İzmir, Menderes'te deprem mi oldu son dakika sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Haberimizde merak edilen konunun yanıtını bulabilirsiniz...

İZMİR MENDERES'TE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? EGE DENİZİ KUŞADASI KÖRFEZİ

Kandilli Rasathanesinin açıkladığı bilgiye göre Ege Denizi, Kuşadası Körfezi'nde saat 14:14'te ve 14:18'de sırasıyla 4.1, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre saat İzmir'in Menderes ilçesinde 14:14'te, 14:18'de ve 14:2'te sırasıyla 4.3, 4.2 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir Menderes te deprem mi oldu son dakika Ege Denizi Kuşadası Körfeziİzmir Menderes te deprem mi oldu son dakika Ege Denizi Kuşadası Körfezi

İzmir Menderes te deprem mi oldu son dakika Ege Denizi Kuşadası Körfezi

İzmir Menderes te deprem mi oldu son dakika Ege Denizi Kuşadası Körfeziİzmir Menderes te deprem mi oldu son dakika Ege Denizi Kuşadası Körfeziİzmir Menderes te deprem mi oldu son dakika Ege Denizi Kuşadası Körfezi

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