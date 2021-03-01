İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı! Hasta yakını saldırı anını telefonuyla kaydettiAbdulkadir Selvi yazdı: Hukuk Reformu, İstiklal Caddesi'nde hissedilecek!Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto para açıklamasıProf. Dr. Ersin Onulduran, hayatını kaybetti! Ersin Onulduran kimdir?Kim Kardashian -Kanye West çiftinin boşanma nedeni ortaya çıktı!Süper Lig'de 28.hafta maçlarının hakemleri belli olduABD'li doktor duruşmaya hastasını ameliyat ederken katıldıErmenistan'da sular durulmuyor: Göstericiler hükümet binasını bastı!Allah yolunda kurban olacak deyip oğlunun boynunu kesti!Trabzonspor'da büyük şok! Vitor Hugo'nun burnunda kırık tespit edildi
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı! Hasta yakını saldırı anını telefonuyla kaydetti

İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı! Hasta yakını saldırı anını telefonuyla kaydetti

Doktor Hasan Yüksel'in kliniğinde, saldırısına uğrayan hasta yakınları o anlarda kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler olay yarattı.

İzmir Bornova'da kliniği bulunan Doktor Hasan Yüksel ile tedaviye gelen hastanın yakınları arasında tartışma çıktı.

3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını isteyen hasta yakınlarının bu isteğine doktorun sinirlendiği ve küfrederek saldırdığı hasta yakınları tarafından iddia edildi. 

Saldırıya uğrayan hasta yakınları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görüntüler bir YouTube kanalında yayınlanarak 3 ay boyunca devam ettikleri sürecin yenisini istediklerini fakat doktorun bağırarak küfür ettiğini, o anları videoya almak istediklerinde ise doktor tarafından saldırıya uğradıklarını açıkladılar.

Uğradıkları şiddetin ardından doktor hakkında hukuki süreç başlattıklarını söylediler.

İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı! Hasta yakını saldırı anını telefonuyla kaydetti

 

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Hasan Yüksel'den iddialara yönelik açıklama gecikmedi. Yüksel, arbede yaşadığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve psikolojik anormalliği olduğunu iddia etti.

İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı! Hasta yakını saldırı anını telefonuyla kaydetti

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT