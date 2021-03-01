İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı! Hasta yakını saldırı anını telefonuyla kaydetti

İzmir Bornova'da kliniği bulunan Doktor Hasan Yüksel ile tedaviye gelen hastanın yakınları arasında tartışma çıktı.

3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını isteyen hasta yakınlarının bu isteğine doktorun sinirlendiği ve küfrederek saldırdığı hasta yakınları tarafından iddia edildi.

Saldırıya uğrayan hasta yakınları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görüntüler bir YouTube kanalında yayınlanarak 3 ay boyunca devam ettikleri sürecin yenisini istediklerini fakat doktorun bağırarak küfür ettiğini, o anları videoya almak istediklerinde ise doktor tarafından saldırıya uğradıklarını açıkladılar.

Uğradıkları şiddetin ardından doktor hakkında hukuki süreç başlattıklarını söylediler.

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Hasan Yüksel'den iddialara yönelik açıklama gecikmedi. Yüksel, arbede yaşadığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve psikolojik anormalliği olduğunu iddia etti.