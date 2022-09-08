İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladı

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100.yıl dönümü nedeniyle Alsancak ilçesinde gerçekleştirilecek Tarkan konseri için kurulan platform, bilinmeyen bir neden çöktü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken platformun kaldırılması için bölgeye ekipler yönlendirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100.yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek olan Tarkan konseri için Alsancak ilçesindeki Kordon Boyu'nda kurulan dev platform bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Platformun yıkıldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olayda hafif olarak yaralanan 1 kişiye olay yerinde müdahale edilirken durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladı

Olayı gören vatandaş Süleyman Yunus Pirvan, “Platform çökerken buradaydım, diğer sahneyi inceledik sonra buraya doğru geliyorduk yolun ortasında çatının çökmesi ile beraber sahnenin aşağı doğru çöktüğünü gördüm. Çığlık sesi falan da gelmedi, duymadım” diye konuştu.

TUNÇ SOYER: CAN KAYBI VE YARALANMA OLMAMASI İLE TESELLİ BULUYORUZ

Platformun yıkılması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:

“Tarkan’ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız”

İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladı

PLATFORM ÇÖKTÜĞÜ ANDA 40 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

İlk belirlemelere göre yıkılan platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi. Öte yandan, yıkılan platformun kaldırılması için bölgeye vinç ekipleri yönlendirildi.

İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladı

İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladıİzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladıİzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladıİzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: Tarkan konseri için kurulan platform çöktü! Tunç Soyer son durumu açıkladı

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