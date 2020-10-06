İzmir'de feci olay! Tren geçtiği anda kendini raylara attı

Edinilen bilgilere göre olay saat 22.00 sularında Karşıyaka İZBAN istasyonunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Arda D., Aliağa-Cumaovası seferi yapan metronun tren raylarına atladı. Trenin çarptığı Arda D.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu, itfaiye, 112 Acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalana Arda D.'yi yaptıkları müdahaleyle çıkarttı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalede ise Arda D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Arda D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.