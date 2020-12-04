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İzmir'de hissedilen deprem korkuttu!

Son dakika haberi... İzmir'de hissedilen Yunanistan merkezli deprem vatandaşları korkuttu. Merkez üssünün Yunanistan Samos olduğu belirtilen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.1 olarak açıklandı.

İzmir'de hissedilen deprem korkuttu!

İzmir'de hissedilen Yunanistan merkezli deprem vatandaşları korkuttu. Merkez üssünün Yunanistan Samos olduğu belirtilen depremin şiddeti AFAD tarafından 4,1 olarak açıklandı. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Sisam Adası, şiddetini ise 4,1 olarak belirtti.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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