İzmir'de hissedilen deprem korkuttu!
Son dakika haberi... İzmir'de hissedilen Yunanistan merkezli deprem vatandaşları korkuttu. Merkez üssünün Yunanistan Samos olduğu belirtilen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.1 olarak açıklandı.
İzmir'de hissedilen Yunanistan merkezli deprem vatandaşları korkuttu. Merkez üssünün Yunanistan Samos olduğu belirtilen depremin şiddeti AFAD tarafından 4,1 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Sisam Adası, şiddetini ise 4,1 olarak belirtti.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2020
SISAM ADASI (EGE DENIZI) https://t.co/jTvQSGZdMf
04.12.2020, 12:34:14 TSİ
Büyüklük: 4.0,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli