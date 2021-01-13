A Spor yayın akışı 13 Ocak Çarşamba |A Spor'da bugün hangi maçlar var?İzmir'de korku dolu anlar: Selde sürüklenen kadının imdanına bekçiler yetişti!Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 13 Ocak 202113 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu | İşte A101'de haftanın yeni yıldızları!Bugün hangi maçlar var? 13 Ocak 2021 Çarşamba maç programıElektrik kesintisi 13 Ocak Çarşamba 2021 BEDAŞElektrik kesintisi 15 Ocak Cuma 2021 BEDAŞNeslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber!Elektrik kesintisi 13 Ocak Çarşamba 2021 AYEDAŞBu hafta Kuruluş Osman yok mu? Kuruluş Osman neden yok? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'de korku dolu anlar: Selde sürüklenen kadının imdanına bekçiler yetişti!

İzmir'de korku dolu anlar: Selde sürüklenen kadının imdanına bekçiler yetişti!

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış, bölgede sel ve su baskınlarına neden olurken sel sularında sürüklenen kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

İzmir'de korku dolu anlar: Selde sürüklenen kadının imdanına bekçiler yetişti!

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış az kalsın can alıyordu. Del sularında sürüklenen bir kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

SEL SULARINA KAPILAN KADIN YARALANDI

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Sele kapılan Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan ve tırın altına sürüklenen yaşlı kadının bekçiler tarafından kurtarılması yer aldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT