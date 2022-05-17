İzmir'de korkunç cinayet! Öldürüp battaniyeye sardılar ardından yaktılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde 12 Mayıs sabahı işe gitmek için evden ayrılan Adem Tan'ın bir daha eve dönmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine haber verdi. Adem Tan'ı arama çalışması başlatan polis ekipleri kaybolan adamın aynı ilçede hurdacılık yapan Ümit G. ve dini birliktelik yaşadığı Necla T. ile husumetli olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Ümit G.'nin evine giden polis ekipleri Ümit G. ve Necla T.'yi gözaltına aldı. Emniyette götürülen Ümit G., dini nikahlı birliktelik yaşadığı Necla T.'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Adem Tan'ın başına keserle vurarak öldürdüğü ifadesini verdi.

Emniyetteki sorgularının ardından suçlarını ifade eden Ümit G. ve Necla T. , Adem Tan'ın başına keserle vurarak öldürdükten sonra cesedi battaniyeye sardıklarını ardından yaşadıkları yerin 200 metrelik ilerisinde yaktıkları itirafında bulundular. Verilen ifadeler ardından polis ekipleri olay yerine giderek Adem Tan'ın tanınmaz haldeki cesedine ulaştı. Ümit G. ve Necla T. ise ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.