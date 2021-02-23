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  3. İzmir'de korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!

İzmir'de korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3,8 olarak açıklandı.

İzmir'de korkutan deprem: 3,8 ile sallandı!

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının şiddeti 3,8 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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