İzmir'de patlama mı oldu? İzmir maden patlamasında kaç kişi yaralandı? Son durum ne?

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. Biz de bu kapsamda 'İzmir'de patlama mı oldu? Patlamada kaç yaralı var?' sorularını haberimizde yanıtladık...

İZMİR'DE PATLAMA MI OLDU?

Saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

İZMİR MADEN PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ YARALANDI? SON DURUM NE?

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilk açıklamasında "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

Ardından bir açıklamada daha bulunan Köşger, şu sözlere yer verdi;

"Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup

Göçük altında kalan vatandaşımız yok

Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok

Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır."