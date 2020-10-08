İlhan Var kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Eskişehirspor'da teknik direktör belli oldu!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 8 Ekim 2020 PerşembeMasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Ekim PerşembeO ilimizde yeni karantina önlemi: 15 günlüğüne yasaklandı!Kırmızı bültenle aranan PKK'lı etkisiz hale getirildiPolonya’da yeni koronavirüs önlemi: Maske takma zorunluluğu geri geldiEskişehir'de silahlı kavga: 4 yaralıAB Komiseri Varhelyi’den itiraf: Kosova tüm kriterleri yerine getirdiRusya-Türkiye maçına seyirci alınacak
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladı

İzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladı

İzmir'de beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı. Yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor. Yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını belirtirken meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı illerden biri olan İzmir'de beklenen sağanak ve dolu yağışı gerçekleşti. Saat 16.15 itibarıyla kentte etkisini gösteren yağış akşam saatlerine kadar devam edecek.

Dolu yağışı nedeniyle Urla ve Menemen'de bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem anlamaya çalıştı. Dolunun etkili olduğu Narlıdere ve Balçova'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

''HAZIRDA BEKLİYORUZ''

Yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.

İzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladıİzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladıİzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladıİzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT