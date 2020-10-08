İzmir'de sağanak ve dolu yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyardığı illerden biri olan İzmir'de beklenen sağanak ve dolu yağışı gerçekleşti. Saat 16.15 itibarıyla kentte etkisini gösteren yağış akşam saatlerine kadar devam edecek.

Dolu yağışı nedeniyle Urla ve Menemen'de bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem anlamaya çalıştı. Dolunun etkili olduğu Narlıdere ve Balçova'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

''HAZIRDA BEKLİYORUZ''

Yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.