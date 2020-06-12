İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı yaptığı İzmir'de sağanak etkili oldu.Yağış, Karabağlar, Gaziemir bölgelerinde sağanak hayatı felç etti. Karabağlar’da dakikalar içerisinde başlayan yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı. Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafikte zaman zaman durdu.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kimi vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağış sonrası belediye ekipleri de su basan bölgelerde çalışma yaptı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerlerini de su bastı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

SU BASKINLARINA KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, oluşabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin İzmir hava durumu için 5 günlük tahminlerini aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

İZMİR HAVA DURUMU