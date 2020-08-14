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İzmir'de saldırganlar, tartıştıkları tinerciyi yaktılar!

İzmir'in Buca ilçesinde madde bağımlısı bir şahısla tartışan kişi veya kişiler, tartışmanın ardından şahsı tiner dökerek yaktı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen şahsın tedavisi sürüyor.

İzmir'de saldırganlar, tartıştıkları tinerciyi yaktılar!

Olay saat 21.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 641/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öğrenilen Z.K., yoldan geçen bir otomobilin içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle sözlü tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Z.K.'nin elindeki tiner şişesini alarak üstüne döküp ateşe verdiler. Olayın ardından şüpheli veya şüpheliler araçlarıyla hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Z.K.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yanan şahsı ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma sürdürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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