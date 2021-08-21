İzmir'de şaşırtan olay! Dilencinin 1 günde kazandığı para duyanları şoke etti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda devriye gezdiği sırada bir dilenciyi yakalayarak zabıta karakoluna götürdü. Dilencinin üstünde yapılan incelemede çıkan bin 164 lira paraya ise el koydu.

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben çalmadım, zorla da almadım, istedim yani. Bir daha beni dilenirken görürseniz namerdim" diye konuştu. Zabıta ekipleri de, dilenciyi bir daha dilenmemesi konusunda uyardı.

1 GÜNDE KAZANIYORMUŞ

Öte yandan dilencinin karakoldaki zabıta ekiplerine, "Parayı dünden bu yana topladığını" belirtmesi herkesi şaşırttı. Bir günlük kazancı bin 164 lira olan dilenciye, Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı. Paralara el koyan zabıta memurları, kamunun mülkiyetine geçirmek üzere tutanak düzenledi.

ZABITA DAİRE BAŞKANINDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca olayla ilgili, "Sevgili İzmirli vatandaşlarımızın kent güvenliği ve huzurları için çalışan, sokaktaki bu faaliyetleri men eden ekiplerimizce artan desteğinizi bekleriz. İzmirli vatandaşlarımızı duygusal olarak sömüren, alandaki varlıklarını devam ettiren bu şahıslara, oluşturdukları olumsuzluklar sebebiyle sevgili İzmirlilerden bu faaliyetlere müsaade etmemelerini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

1 YILDA 573 DİLENCİYE İŞLEM YAPILDI

Son bir yıl içerisinde 573 dilenciye işlem yaptığı öğrenilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bünyesinde bulunan motorize ve gezici ekiplerle, Kemeraltı Çarşısı ve Konak Meydanı'nda yaya devriye şeklinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.